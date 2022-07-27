İran destekli Asaib-i Ehli Hak: Türk işgali, ABD işgalinden daha tehlikeli

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:49

Irak'ta, İran yanlısı Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib-i Ehli Hak grubu Genel Sekreteri Kays el-Hazali, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kays el-Hazali, Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Zaho’da sivillere yönelik gerçekleşen saldırıya değindi.

Hazali, saldırının ardından Irak ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Irak’ta yeni hükümet, Türkiye ile PKK ve su sorununu çözmek için stratejik bir anlaşma imzalamaya hazırdır" diye konuştu.

Hazali, Haşdi Şabi'nin Irak'ta güçlü bir konumda olduğunu belirterek, "Haşdi Şabi, Irak'tan komşu ülkelere saldıran tüm silahlı grupları önleyebilecek güçtedir" dedi.

'TÜRK İŞGALİ, ABD İŞGALİNDEN DAHA TEHLİKELİ'

Kays el-Hazali, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonlarına karşı çıkarak, "Şimdiki Türk işgali, ABD işgalinden daha tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

Hazali, Bağdat hükümetini sert sözlerle eleştirerek, "Geçici hükümetin hiç bir kararı yasal değildir ve yeni hükümet tek kalemde hepsini reddedecek" diye konuştu.