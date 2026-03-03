İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde Hamaney için taziye defteri: Yarından itibaren üç gün boyunca deftere yazılabilecek

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Ankara’da Hamaney için taziye defteri açılacağını duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik menfur saldırıları sonucunda şehit olan İran İslam Cumhuriyeti'nin Yüce Lideri Ayatollah Seyyed Ali Hamaney’in anısına taziye defteri açılacaktır” denildi. 4-5 ve 6 Mart tarihlerinde, 10.00-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında bu deftere yazılabileceği bildirildi. Açıklamada, büyükelçiliğin iletişim bilgileri de paylaşıldı.