İran sınırında 94 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın noktada yapılan arazi aramalarında, çuvallar içinde 94 kilo eroin ele geçirildi.

DHA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:48
İran sınırında 94 kilo eroin ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova'nın Esendere beldesi İran sınırı yakınlarına operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı arazi aramalarında, çuvallar içinde 94 kilo eroin ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.


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