İran'da Covid-19'un Omicron varyantına yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti
İran'da, Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, ülkede şu ana kadar 1162 kişi Omicron varyantına yakalandı, bunlardan 3'ü yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise son 24 saatte 18 kişi Covid-19 nedeniyle öldü, 1421 kişinin testi pozitif çıktı.
İran'da Omicron varyantı ilk kez 19 Aralık 2021'de tespit edilmişti.
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