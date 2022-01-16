İran'da Covid-19'un Omicron varyantına yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti

İran'da, Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
16 Ocak 2022 Pazar, 02:21
İran'da Covid-19'un Omicron varyantına yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti
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Devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, ülkede şu ana kadar 1162 kişi Omicron varyantına yakalandı, bunlardan 3'ü yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise son 24 saatte 18 kişi Covid-19 nedeniyle öldü, 1421 kişinin testi pozitif çıktı.

İran'da Omicron varyantı ilk kez 19 Aralık 2021'de tespit edilmişti.





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