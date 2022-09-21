İran'daki deprem Van'da hissedildi
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.57’de merkez üssü İran'ın Hoy kentinde yerin 7.4 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Van ve ilçelerinde hissedildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, yurttaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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