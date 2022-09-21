İran'daki deprem Van'da hissedildi

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi.

İHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 22:11
İran'daki deprem Van'da hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.57’de merkez üssü İran'ın Hoy kentinde yerin 7.4 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Van ve ilçelerinde hissedildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, yurttaşlar kısa süreli panik yaşadı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı afad İran

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