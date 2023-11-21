İran’dan getirilen uyuşturucu Van’da yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başkale ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 ton 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu taşımacılığı ve satıcılığı yaptığı saptanan İran uyruklu 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yusuf Ziya Cansever
Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:34
İran’dan getirilen uyuşturucu Van’da yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; İran’dan kaçak yollarla yurda uyuşturucu sokulduğu ihbarı üzerine sıkı çalışmalara başladı. 

Başkale ilçesinde yapılan bir operasyonda İran uyruklu 1 şahısla beraber 1 ton 159 gram toz esrar ele geçirildi. 

Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen İran uyruklu şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan tutuklandı.


Van İran uyuşturucu

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