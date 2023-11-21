Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ile yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:16
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

11 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, 14-20 Kasım günleri arasında sokak satıcıların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda da 26 adet sentetik ecza hapı, 5 gram esrar, 1 gram skunk, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.


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