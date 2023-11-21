Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ile yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
11 GÖZALTI
Edinilen bilgiye göre, 14-20 Kasım günleri arasında sokak satıcıların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan aramalarda da 26 adet sentetik ecza hapı, 5 gram esrar, 1 gram skunk, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
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