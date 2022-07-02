İran'dan Türkiye'ye mesaj: Her türlü askeri eyleme şiddetle karşıyız
Abdullahiyan, Türkiye'nin, Suriye'de olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktıklarını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere başkent Şam'a geldi.
IRNA'nın haberine göre Hüseyin Emir Abdullahiyan, Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad tarafından karşılandı. Burada iki bakan basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Abdullahiyan, İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınayarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırılara “şiddetle karşı çıktıklarını” dile getirdi.
Abdullahiyan, “Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların yanı sıra Siyonistler de Suriye’de istikrarı hedef alıp Suriye'nin sorunlarını artırmaya çalışıyor” dedi.
Abdullahiyan ayrıca, “Suriye halkı şu an şehirlerine ve evlerine dönüyor iken Siyonistler söz konusu eylemler ile yanlış bir şekilde Şam’ı güvensiz göstermeye çalışıyorlar” diye konuştu.
'HER TÜRLÜ ASKERİ EYLEME ŞİDDETLE KARŞIYIZ'
Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye ve Suriye arasındaki “yanlış anlaşılmaların çözülmesi için diplomasi ve politik diyalog yolundan çaba sarf ettiklerini” ileri sürdü.
Abdullahiyan, Türkiye'nin, Suriye'de olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktıklarını ifade etti.
Abdyullahiyan ayrıca, “Türkiye’nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz ve herhangi bir açıklamayla yapılan her türlü askeri eyleme şiddetle karşıyız” dedi.
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