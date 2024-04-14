İran’ın İsrail’e hava saldırıları Türkiye’den de görüldü

Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:20

Güncelleme: 14.04.2024 - 09:45

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti.

İran devleti tarafından başlatılan İHA saldırıları yoğunlaşırken, İran devletine yakın olan Yüksekova İlçesinde ve Esendere Beldesi'nin semalarında görülmeye başladı.

Yoğun bir şekilde ilçe üzerinden İsrail tarafına geçen İHA ve füzeler, yurttaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.