İran'ın İsrail'e saldırısını Hakan Ural yorumladı, sosyal medya yıkıldı: 'Bir akıl var, var ama...'

İran’ın İsrail’i bombalamaya başladığı saatlerde Haber Global kanalında savaşı yorumlayan isim Hakan Ural oldu. Ural’ın “Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor” sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Hakan Ural’ın açıklamaları hakkında “Büyük oyunu bozdu” yorumları yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:02
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İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. 

Saldırının başladığı saatlerde Haber Global’de savaşı yorumlayan ismin Hakan Ural olması ve yaptığı yorumlar sosyal medyada çok konuşuldu.

İHA SALDIRISINI RESMEN BAŞLATTI

İran, nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak İsrail'e karşı saldırıya geçti. İsrail, İran'dan düzinelerce insansız hava aracının havalanarak İsrail'e doğru ilerlemeye başladığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada saldırı doğrulanırken, Tahran'ın İHA'ların yanı sıra füzeler de kullandığı ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını, hem savunma yapabileceklerini hem de taarruza geçebileceklerini dile getirdi.

İsrail güvenlik kaynaklarının ilk hesaplarına göre İHA'ların ilk bölümü, saat 02.00 sularında İsrail topraklarına ulaştı. İsrail, saldırı karşısında güvenlik önlemlerini artırdıklarını bildirdi.

HAKAN URAL'DAN 'SAVAŞ' YORUMU

Bu gelişmelerin ardından Haber Global’de Hakan Ural savaş yorumu yaptı. Hakan Ural’ın savaş yorumu yapması sosyal medyada gündem oldu. 

İşte Ural'ın yorumlarına gelen tepkiler...


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