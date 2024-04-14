İran'ın İsrail'e saldırısını Hakan Ural yorumladı, sosyal medya yıkıldı: 'Bir akıl var, var ama...'
İran’ın İsrail’i bombalamaya başladığı saatlerde Haber Global kanalında savaşı yorumlayan isim Hakan Ural oldu. Ural’ın “Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor” sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Hakan Ural’ın açıklamaları hakkında “Büyük oyunu bozdu” yorumları yapıldı.
İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.
Saldırının başladığı saatlerde Haber Global’de savaşı yorumlayan ismin Hakan Ural olması ve yaptığı yorumlar sosyal medyada çok konuşuldu.
İHA SALDIRISINI RESMEN BAŞLATTI
İran, nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak İsrail'e karşı saldırıya geçti. İsrail, İran'dan düzinelerce insansız hava aracının havalanarak İsrail'e doğru ilerlemeye başladığını ifade etti.
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada saldırı doğrulanırken, Tahran'ın İHA'ların yanı sıra füzeler de kullandığı ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını, hem savunma yapabileceklerini hem de taarruza geçebileceklerini dile getirdi.
İsrail güvenlik kaynaklarının ilk hesaplarına göre İHA'ların ilk bölümü, saat 02.00 sularında İsrail topraklarına ulaştı. İsrail, saldırı karşısında güvenlik önlemlerini artırdıklarını bildirdi.
HAKAN URAL'DAN 'SAVAŞ' YORUMU
Bu gelişmelerin ardından Haber Global’de Hakan Ural savaş yorumu yaptı. Hakan Ural’ın savaş yorumu yapması sosyal medyada gündem oldu.
İşte Ural'ın yorumlarına gelen tepkiler...
Yayıncılıkta yeni dip nokta!— Zülâl Kalkandelen ? ?? (@veganzulal) April 13, 2024
Askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığından yargılanıp hüküm giyen Hakan Ural’a İsrail-İran savaşını yorumlatan @HaberGlobal seyircilerine hakaret ediyor. pic.twitter.com/tB2iefQHuA
Orta Doğu Uzmanı Hakan Ural, savaşı yorumluyor. pic.twitter.com/YPqdRGl31D— DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) April 13, 2024
Ünlü #savaş uzmanı Hakan Ural İsrail - İran savaşını yorumluyor. pic.twitter.com/5suu81oLFD— Cemil Çiçek (@avcemilcicek06) April 13, 2024
Bitmişiz biz! Hakan Ural televizyonda Orta Doğu, İran, İsrail, Filistin, Gazze konuşuyorsa... Bitmişiz! Net!#savaş #SONDAKİKA pic.twitter.com/eNJeNC2Uf3— Yunus Günçe (@yunusgunce) April 14, 2024
Hakan Ural savaş yorumluyor.— Levent Özeren (@lvntozrn) April 13, 2024
Hey Allah'ım yaa... pic.twitter.com/kRqtd1avMw
Savaşı Hakan Ural'ın yorumladığını söylesek İran, ABD, İsrail "yav biz ne yapıyoruz arkadaş?" derler mi? Bence denemekte fayda var.— DR. SELİM ERDOĞAN (@HarpCografyasi) April 14, 2024
Askere gitmemek için sahte çürük raporu almaktan yargılanıp ceza alan Hakan Ural, İsrail-İran savaşını yorumluyor.— Oğuzhan Atsız (@oguzzatsiz) April 13, 2024
Bir söz vardı; Türkiye’de yetkisi olan bilgisi yok,bilgisi olanların yetkisi yok. pic.twitter.com/bm1mM9hLA7
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