İranlı bir kişi tartıştığı Afgan arkadaşını bıçaklayıp balkondan aşağıya attı

Kastamonu’da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şahıs, ardından balkondan aşağıya attı. Bıçaklanan ve balkondan düşen şahıs ağır yaralanırken, evde bulunan iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 17:09
İranlı bir kişi tartıştığı Afgan arkadaşını bıçaklayıp balkondan aşağıya attı
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Kastamonu'da İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu Mustafa N.K. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.D., eline aldığı bıçakla Mustafa N.K.’yi yaraladı. Ardından B.D., balkona çıkardığı Mustafa N.K.’yi üçüncü kattan aşağıya attı. Balkondan düşen Mustafa N.K., ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise B.D.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı. B.D.’nin eşi olduğu ve olaya karıştığı belirlenen evdeki ismi öğrenilemeyen kadın da polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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