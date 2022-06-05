İranlılar 3 günlük tatil için Van'a geldi, oteller doldu

05 Haziran 2022 Pazar, 10:37

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'a özellikle İranlı turistler rağbet gösteriyor. 2 yıl süren pandemi sürecinde kente gelemeyen İranlı turistler, bu yıl tekrar tatil rotalarını Van'a çevirdi. Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Kentte gelenler nedeniyle oteller yüzde yüze yakın doldu.