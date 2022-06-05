İranlılar 3 günlük tatil için Van'a geldi, oteller doldu

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Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, kentteki otelleri doldurdu. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İranlı turistlerin gelişiyle kentte ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun esnafa da büyük oranda yansıdığını belirterek, "İlk gün itibariyle yaklaşık 5 bin kişi geçiş yaptı. Geçişler devam ediyor" dedi.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 10:37

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'a özellikle İranlı turistler rağbet gösteriyor. 2 yıl süren pandemi sürecinde kente gelemeyen İranlı turistler, bu yıl tekrar tatil rotalarını Van'a çevirdi. Ülkelerindeki 3 günlük resmi tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Kentte gelenler nedeniyle oteller yüzde yüze yakın doldu. 

İran Otel Resmi Tatil

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