İrem Derici 'den Ahmet Hakan'a sert çıkış: 'Midemi bulandırıyorsun Ahmet'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında, ünlü şarkıcı İrem Derici’nin de aralarında bulunduğu 19 ünlü isim şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlüler serbest bırakıldı.

Operasyon sonrası Hürriyet Gazetesi köşesinde Ahmet Hakan, “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı."

Ahmet Hakan’ın bu yorumlarına en sert tepki ise İrem Derici’den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya."

Derici’nin açıklaması sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve tartışmalar gündeme taşındı.