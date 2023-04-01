İrfan Değirmenci kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a böyle yanıt verdi: 'Patronun sâkisi'
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TİP'ten milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci'yi hedef aldı. Değirmenci, Hakan'a sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Patronun sâkisi Ahmet" dedi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İrfan Değirmenci'yi hedef aldı. Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili aday adayı olan gazeteci İrfan Değişmenci, kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a "patronun sâkisi" diyerek yanıt verdi.
Hakan, "Erkan Baş goygoyu" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:
"BİLİMKURGU filmlerinde uzay mekiği mürettebatının ille de tayt giymesiyle kafa bulan Cem Yılmaz’ın esprisini hatırlıyorum.
Şöyle bir şeydi:
- Taytın var mı?
- Var.
- Giy gel baba.
En son İrfan’ın yeşil parkalı adaylık fotoğrafını görünce...
TİP’den aday olmanın bu noktaya vardığını düşündüm:
- Parkan var mı?
- Var.
- O zaman giy parkanı gel, aday ol.
Siyasi körlük nasıl oluşur
Şöyle oluşur:
Yakın çevrenin siyasi görüşleri, alabildiğine genellenir. Sabah akşam sürekli temas içinde olunan aynı kafadaki arkadaşların, Türkiye’nin genelini temsil ettiği zannedilir. Objektif verilere bakmaya tenezzül bile edilmez. Böylece gerçeklerden kopulmuş olur."
SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ: PATRONUN SÂKİSİ AHMET
İrfan Değirmenci, kendisini hedef alan Ahmet Hakan'a sosyal medyadan yanıt verdi. Değirmenci, "10 yıllık hâki montumu diline dolamışsın Ahmet Hakan. Senin o montu biliyor olman lazım. Kanal D'den beni kovduğunuzda da üstümde aynı mont vardı. Goygoycu Ahmet, patronun sâkisi Ahmet" diye yazdı.
10 yıllık hâki montumu diline dolamışsın Ahmet Hakan. Senin o montu biliyor olman lazım. Kanal D'den beni kovduğunuzda da üstümde aynı mont vardı. Goygoycu Ahmet, patronun sâkisi Ahmet??— irfan değirmenci (@degirmencirfan) April 1, 2023
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