İpek Elif Atayman kimdir? Şişli Belediyesi KENTHAŞ Genel Müdür Yardımcısı İpek Elif Atayman neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:10

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şişli Belediyesi KENTHAŞ Genel Müdürü Yardımcısı İpek Elif Atayman da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Peki, İpek Elif Atayman kimdir? Şişli Belediyesi KENTHAŞ Genel Müdürü Yardımcısı İpek Elif Atayman neden gözaltına alındı?

İPEK ELİF ATAYMAN KİMDİR?

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nü bitirdi. 1991-1998 yılları arasında çeşitli ulusal kanallarda görsel yönetmen ve muhabir olarak çalıştı. 90’lı yıllarda televizyon sektöründen ayrılarak Şişli Belediye Başkanlığı’nda Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden sorumlu danışman olarak göreve başladı ve 11 yıl bu görevi sürdürdü. Bu süre zarfında pek çok özel kurum ve kuruluşla ortaklaşa projeler ve sosyal sorumluluk kampanyaları düzenledi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayan Dr. Atayman, siyasi kişi ve kurumların yanı sıra, çeşitli sektörlerden birçok kurum ve kuruluşta iletişim danışmanlığı ve yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden “Politik Sinema: Costa Gavras” başlıklı çalışmasıyla doktorasını aldı. Mart 2016-Ekim 2018 arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda, basından sorumlu başkan danışmanlığını üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iletişim ekibinde yer aldı. 2019 yılında İBB Medya Aş Genel Müdürü oldu. 2021 Yılında İBB İştirakler İletişim Koordinatörlüğü görevine getirildi. Ağustos 2024 itibari ile KENTHAŞ Genel Müdür Yardımcısı oldu.

İPEK ELİF ATAYMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediyesi KENTHAŞ Genel Müdür Yardımcısı İpek Elif Atayman'ın da yolsuzluk ile kent uzlaşısı operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.