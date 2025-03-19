Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:10

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:10

Gazeteci Arif Kocabıyık gözaltına alındığını duyurdu. Peki, Arif Kocabıyık kimdir? Gazeteci Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı?

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Kocabıyık, 1983 yılında Antalya ilinin Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık geçmişinde düğün fotoğrafcısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı. Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı.

İlave Tv kanalı 2018 Mayıs ayında 11 bin abone sayısına ulaştı. Kanalın popülerleşmesi üzerine Türkiye turuna çıkan Kocabıyık ve kanalın kameramanı, 2019'un ilk aylarında 90 bin aboneye sahip oldu. Kanal Temmuz 2023 itibarıyla 743 bin aboneye sahiptir. Arif Kocabıyık yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.

18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyurmuştur. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir ancak milletvekili seçilememiştir.

ARİF KOCABIYIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık da gözaltına alındı. Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi hakkımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum.." ifadeleirini kullandı.