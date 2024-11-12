Irmağa düşen kişi kurtarıldı

Bartın’da ırmağa düşen A.Y. itfaiye tarafından halatla çekilerek kurtarılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Irmağa düşen kişi kurtarıldı
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DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:59

Kemerköprü Mahallesi Asma Köprü mevkisinde ırmak kenarında alkol tüketen A.Y., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten ırmağa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. A.Y., itfaiye tarafından uzatılan halatla sudan çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan A.Y. tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 


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