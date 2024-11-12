Irmağa düşen kişi kurtarıldı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:59

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:59

Kemerköprü Mahallesi Asma Köprü mevkisinde ırmak kenarında alkol tüketen A.Y., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten ırmağa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. A.Y., itfaiye tarafından uzatılan halatla sudan çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan A.Y. tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.