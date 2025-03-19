İrtikap nedir? İrtikap suçu ne demek?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verilen operasyonla ilgili açıklama yaptı. İştiraklerde rüşvet ve irtikap tespit edildiği belirtilen açıklamada Ekrem İmamoğlu için suç örgütü lideri ifadesi kullanıldı. Peki, İrtikap nedir? İrtikap suçu ne demek?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak, üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Peki, İrtikap nedir? İrtikap suçu ne demek?
İRTIKAP NEDİR? İRTİKAP SUÇU NE DEMEK?
İrtikap veya irtikab; Türk Ceza Kanunu'nda verilen kamusal görevli çıkar sağlama, adam kayırma minvali şahsi amaçlarla kullanılmasıyla işlenen suçu ifade eder. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "Yüz kızartıcı suçlar" kapsamında görülen bu fiili işleyen kişiler devlet memuru olamazlar ve işledikleri bu suç adli sicil kayıtlarında da uzunca bir süre görünür.
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 250. maddesinde düzenlenmiştir ve iki türü vardır:
İcbar Suretiyle İrtikap: Kamu görevlisi, görevini kötüye kullanarak bir kişiyi zorlayarak haksız menfaat sağlar.
İkna Suretiyle İrtikap: Kamu görevlisi, görevinden kaynaklanan nüfuzunu kullanarak bir kişiyi kandırır ve bu yolla haksız menfaat sağlar.
RÜŞVET VE İRTİKAP FARKI NEDİR?
İrtikap suçu, genellikle rüşvet ve yolsuzluk gibi kavramlarla karıştırılsa da, özellikle kamu görevlisinin yetkisini kullanarak çıkar sağlamayı içermesiyle ayrılır.
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