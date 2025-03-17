Aziz Patrik Günü nedir, nasıl kutlanır kutlanır? 17 Mart Aziz Patrik Günü'nde neden yeşil giyilir?

Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:00

Güncelleme: 17.03.2025 - 09:00

İrlanda'nın milli günlerinden "Aziz Patrick Günü" dolayısıyla her yıl birçok ülkede etkinlikler düzenleniyor. "İrlanda'nın koruyucu azizi" olarak kabul edilen Aziz Patrick'in anısına yapılan etkinlikler, günün simge rengi olan yeşile bürünür. Peki, Aziz Patrik Günü nedir, nasıl kutlanır kutlanır? 17 Mart Aziz Patrick Günü'nde neden yeşil giyilir?

AZİZ PATRİCK GÜNÜ NEDİR?

Aziz Patrick, 5. yüzyılda yaşamış ve İrlanda'ya Hristiyanlığı yaydığına inanılan bir misyoner ve din adamıdır. Onun anısına her yıl 17 Mart’ta düzenlenen kutlamalar, başlangıçta dini törenler ve ayinlerle sınırlıyken, zamanla eğlenceli sokak festivalleri, geçit törenleri ve renkli etkinliklerle zenginleşmiştir.

AZİZ PATRİCK GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Günümüzde Aziz Patrick Günü, başta İrlanda ve Amerika olmak üzere birçok ülkede büyük etkinliklerle kutlanmaktadır. İşte bu özel günün en yaygın kutlama gelenekleri:

Geçit Törenleri: İrlanda, ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde büyük Aziz Patrick Günü yürüyüşleri düzenlenir. En ünlülerinden biri, her yıl New York’ta düzenlenen görkemli geçit törenidir.

Yeşil Giyinmek: 17 Mart’ta insanlar geleneksel olarak yeşil kıyafetler giyer ve üç yapraklı yonca (shamrock) sembolü taşır.

İrlanda Müziği ve Dansları: Kutlamalar, geleneksel İrlanda halk müziği ve danslarıyla renklendirilir.

Özel İrlanda Yemekleri: Corned beef, lahana, İrlanda sodalı ekmeği gibi geleneksel lezzetler tüketilir.

Pubs ve Eğlenceler: Aziz Patrick Günü’nde İrlanda biraları ve yeşil içecekler popüler hale gelir.

AZİZ PATRİCK GÜNÜ’NDE NEDEN YEŞİL GİYILİR?

Yeşil renk, İrlanda’nın milli rengi olmasının yanı sıra, Aziz Patrick’in Hristiyanlık anlatılarında kullandığı üç yapraklı yoncayı (shamrock) simgeler. Aziz Patrick’in İrlandalıları Hristiyanlığa davet ederken üç yapraklı yoncayı Kutsal Üçleme’yi (Baba, Oğul, Kutsal Ruh) anlatmak için kullandığı söylenir. Ayrıca, eski İrlanda mitolojisine göre yeşil giymek, insanları perilerin (leprechaun) sıkıştırmasından korur.