Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:18

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:18

18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak her yıl büyük bir coşku ve gurur içinde anılmaktadır. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü? 18 Mart'ta ne oldu, anlam ve önemi nedir?

18 MART KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümüdür.

18 MART'TA NE OLDU?

I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen deniz ve kara savaşıdır. Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan savaş sonucunda İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını tahliye etmiştir.

İtilaf birlikleri 19-20 Anafartalar ve Arıburnu’ndan, 9 Ocak 1916’da da Seddülbahir’den çekilmesiyle büyük yenilgiye uğramıştır.

Dünya Savaşı’nın gidişatı değişmiştir. Bu savaş Batı ülkelerinin beklentilerinin tersine gelişmelerle sonuçlanmıştır.

Çarlık Rusya’nın çöküşünü hızlandırmıştır. Bu savaşın sonucunda İngiltere’de yönetim değişikliği olmuştur.

Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır.

Anzak Devletleri’nin ilk yenilgisi olmuştur.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ÖNEMİ

18 Mart 1915, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüdür. Çanakkale, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yazdığı bir destandır.

Bağımsızlık ruhunun güçlenmesini sağladı

Türk milletinin fedakarlık ve cesaretini dünyaya gösterdi

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasını kanıtladı

I. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirdi

Çanakkale, bir milletin yokluk içinde bile vatanını savunabileceğini gösteren eşsiz bir zaferdir. Bugün, şehitlerimizi saygıyla anarken, Çanakkale ruhunun her daim yaşatılması gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz.