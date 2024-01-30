İstanbul'da ünlü iş insanının aracına silahlı saldırı: Çift kurtuldu, şoför yaralandı!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 19:42

Güncelleme: 30.01.2024 - 19:42

İş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu araç motosikletli saldırganlar tarafından tarandı.

ÖĞLE SAATLERİNDE SALDIRI YAPILDI

Olay saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde meydana geldi. Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz'in içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

Yapılan silahlı saldırıda, iş insanı Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, şoförleri Muhammet Yaşar yaralandı. Kurşunlanan aracın önündeki araca çarpıp durduğu öğrenildi.

MOTOSİKLETLİ 2 SALDIRGAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Yaşar hastaneye kaldırıldı. Polisin yapığı çalışmalarda silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Yapılan tespitlere göre araca yanaşan motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi araca ateş açtı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.