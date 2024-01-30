İstanbul'da ünlü iş insanının aracına silahlı saldırı: Çift kurtuldu, şoför yaralandı!

TEM Otoyolu'nda aracıyla seyir halinde olan iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli iki kişi tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen saldırıda çiftin şoförü yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 19:42
İstanbul'da ünlü iş insanının aracına silahlı saldırı: Çift kurtuldu, şoför yaralandı!
Abone Ol google-news

İş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu araç motosikletli saldırganlar tarafından tarandı.

ÖĞLE SAATLERİNDE SALDIRI YAPILDI

Olay saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde meydana geldi. Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz'in içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

Yapılan silahlı saldırıda, iş insanı Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, şoförleri Muhammet Yaşar yaralandı. Kurşunlanan aracın önündeki araca çarpıp durduğu öğrenildi.

MOTOSİKLETLİ 2 SALDIRGAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Yaşar hastaneye kaldırıldı. Polisin yapığı çalışmalarda silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Yapılan tespitlere göre araca yanaşan motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi araca ateş açtı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


silahlı saldırı haberleri Hakan Cengiz haberleri Saldırgan haberleri

İlgili Haberler

Pazarcıya silahlı saldırı davasında yeni gelişme!

Pazarcıya silahlı saldırı davasında yeni gelişme!

En Çok Okunan Haberler