İş arayan gençten ilginç yöntem: Direklere astığı ilanla işveren aradı

24 Kasım 2022 Perşembe, 12:53

Sivas’ta yaşayan Safa Numan Han, (21) Bursa'dan ayrılıp döndüğü memleketi Sivas'ta aradığı işi bir türlü bulamadı. Yaklaşık 3 sene şehir dışında kurumsal firmalarda çalışmasının ardından ailesinin ısrarı üzerine memleketine dönen genç, başta iş ilanı sitelerinde olmak üzere birçok işe başvurarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Aldığı olumsuz yanıtların ardından gencin aklına ilginç bir fikir geldi.

Han, “20 gündür iş arıyorum fakat bulamıyorum. Personel ihtiyacı olan işverenlerin benimle iletişime geçmesini önemle rica ediyorum” şeklinde yazdığı ilanları sokak sokak gezerek direklere astı. Bu yöntemle iş bulmayı umut ettiğini belirterek iş ayırt etmediğini söyleyen Han, tek derdinin hakkıyla çalışıp hakkıyla kazanmak olduğunu vurguladı.

“OLUMLU YANIT ALAMADIM”

Safa Numan Han, başvurduğu işlerden olumlu yanıt alamadığını belirterek, “Liseden mezun olduktan sonra burada iş bulamadığım için şehir dışına çıktım. Bu 3 senedeki tecrübelerimin çoğu kurumsal firmalarda oldu. Türkiye çapında çok büyük bir firmada dahi çalıştım. Fakat gelin görün ki şu anda burada bir satış temsilcisi olarak dahi bir işte çalışamıyorum. İnternetteki iş ilanı sitelerinden birçok yere cvmi gönderdim. Birden fazla siteden iş başvurularında bulundum. Hiçbirine olumlu bir yanıt alamadım. Olumlu bir yanıt alamadığım gibi yürüyerek, birçok yere giderek yüz yüze başvurularda bulundum. Aldığım tek cevap şu, ‘Siz gidin, biz sizi 10 gün sonra arayacağız’ oldu. Bu şekilde belki 10 yerden olumlu ya da olumsuz haber bekliyorum” dedi.

“AKLIMA İLGİNÇ BİR YÖNTEM GELDİ”

Han, iş bulmak için bu yönteme başvurduğunu söyleyerek, “Artık iş aramaktan o kadar sıkıldım ki organize sanayi bölgesinde yürümekten ayaklarıma kara sular indi. Daha sonra benim de aklıma böyle bir yöntem geldi. Belki birileri vesile olur, birileri sayesinde bir iş bulurum diye aklıma 'iş arıyorum' şeklinde yazı çıkarıp direklere asmak geldi. Kağıdın üzerine 20 gündür iş arayıp da bulamadığımı, telefon numaramı ve kullanabildiğim bilgisayar programlarını ve deneyimlerimi yazdım. Önceki çalıştığım kurumların birisinden iş değişikliği yapacağım için ayrıldım. Son iki çalıştığım yerden de ailemin ısrarı üzerine ayrıldım. Sürekli ‘Gel yanımıza burada sana iş buluruz, Bizimle birlikte yaşa. Herkese iş var da sana yok mu?’ şeklinde ısrar ettikleri için annemi babamı kıramayıp memlekete geri döndüm. Fakat ne yazık ki geldiğimde iş bulamadım” ifadelerini kullandı.

“HAKKIMLA ÇALIŞIP KAZANMAK İSTİYORUM”

Han, tek derdinin hakkıyla çalışıp kazanmak olduğunu söyleyerek, “20 gündür iş ayırt etmeksizin hepsine başvurdum. Satış temsilciği, depo personeli, forklift operatörlüğü gibi birçok işe başvurdum fakat küçücük bir mağazada satış temsilcisi olarak bile işe alınmadım. Sebebini gerçekten çok merak ediyorum. Benim için şu an iş ayırt etmek gibi bir lüksüm yok. Sadece tek derdim hakkımla çalışıp hakkım olanı kazanmak istiyorum. İşverenlerle ya da çalışanlarla farklı bir derdim yok” diye konuştu.