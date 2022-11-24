Amasra'da ölen madenci yakınlarına tehdit iddiası: Avukatınızı değiştirin

24 Kasım 2022 Perşembe, 12:24

Amasra’daki maden faciasında yaşamını yitiren 42 işçinin yakınlarına avukatlık hizmeti veren Adalet için Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi için Hukukçular, Halkevleri Hukuk Dairesi, Sosyal Hukuk, Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, bugün ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

“14 Ekim 2022 tarihinde Amasra TİM’de yaşanan ve 42 madencinin hayatını kaybettiği katliamın ilk gününden itibaren katliamda sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumların ortaya çıkartılıp yargılanabilmesi için mücadele ediyoruz. İlk günden bu yana yaptığımız araştırmalar ve sunmuş olduğumuz dilekçeler ile delillerin karartılmasını ve şüphelilerin aşamalarda verdikleri ifadeler ile soruşturma birimlerini yanıltmalarını önlemeye çalışıyoruz.

“BASINA KONUŞMAMALARINI TELKİN ETTİLER”

Katliam henüz meydana gelmişken bizzat Cumhurbaşkanı tarafından tıpkı diğer maden katliamlarında olduğu gibi kader vurgusu yapılması, bizler için, bir işçi katliamının daha üzerinin örtüleceğinin önemli bir göstergesiydi. Bir yandan sorumluların tespit edileceği ve yargılanacağı vaatleri veriliyorken diğer yandan ve katliamın ilk anlarından itibaren Diyanet görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi olduğu söylenen kişiler, düzenli ve sistematik olarak hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına, madende çalışan işçilere ve yaralılara ziyaretler yapıp sabır ve itidal tavsiye ettiler. Şikayetçi olunmamasını, avukat tutmamalarını, basına konuşmamalarını telkin ettiler. Devletin gerekeni yapacağından ve öbür dünyada hesabının sorulacağından dem vurdular.

“BU KİŞİ VE KURUMLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILMAMIŞTIR”

Geldiğimiz noktada, henüz yalnızca Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırında soruşturma yürütülmektedir; müessesede sorumluluğu bulunanlarla ilgili, eksiklikleri olmakla beraber gözaltı, adli kontrol ve tutuklama kararları verilmiştir. Ancak soruşturma kapsamında araştırma yapan bilirkişilerin 31.10.2022 tarihli ön raporu ile işçi sağlığı ve güvenliğine dair risklere kayıtsız kalarak ocak altyapısını iyileştirmeyen TTK Genel Müdürü, TTK Müesseselerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve ATİM yönetiminin ve de denetim eksiklikleri nedeniyle MAPEG ve ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Kurulu’nun da katliamın meydana gelmesinde sorumlulukları olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen, henüz bu yetkili kişi ve kurumlar hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır.

“MAĞDUR MADENCİ AİLELERİ ARANMAKTA, TEHDİT EDİLMEKTEDİR”

Sorumluluğu tespit edilen üst düzey yöneticiler hakkında herhangi bir işlem yapılmazken kendisini polis olarak tanıtan kişilerce, aralarında müvekkillerimizin de bulunduğu mağdur madenci aileleri aranmakta ve ‘Avukatınızı değiştirin, yoksa tazminatlarınızı alamazsınız’ vb. sözler, yalan bilgiler ile tehdit edilmektedir. Yine madenci ailelerine, ‘dışarıdan gelen avukatlar’ olarak, Soma’da katliamın sorumlusu maden patronları ile anlaştığımız ve onlardan para aldığımız şeklinde iftiralar atılmaktadır.

“GERÇEKTEN POLİS OLMADIKLARINI BİLİYORUZ”

Kendilerini polis olarak tanıtarak müvekkillerimizi ve madenci ailelerini tehdit eden kişilerin gerçekten polis olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ancak, bizleri bu soruşturmadan uzaklaştırmaya çalışarak katliamın gerçek sorumlularını kurtarma çabası içinde olanların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu neden istediklerini de.

“HUKUK VE ADALET MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Bizler, imzası bulunan hukuk kurumları, yaptığımız avukatlığın şahitleri olarak, Somalı madencilerin ailelerini, Çorlu Tren Katliamı ailelerini, Hendek Havai Fişek Fabrikası patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ve sayamadığımız daha nice katliam mağduru kişileri gösterebiliriz. Bizi bu soruşturmadan uzaklaştırmak isteyenler, başarılı olamayacaklarını bilmelidir. Amasra katliamının tüm failleri bulunana kadar, son ölümüzün hesabını son katile sorana kadar hukuk ve adalet mücadelemize devam edeceğiz.”