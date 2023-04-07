İstanbul'da dehşet: İş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:05

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:07

Hadımköy'de 3 Nisan Pazartesi günü M.H. aynı fabrikada çalıştığı ve arasında husumet bulunduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önünü kesti. Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H. , Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darbetti.

Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı. Ayhan Ö. polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yaralandığını söyledi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ayhan Ö'yü bıçaklayan iki kişiden M.H'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

M.H çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.