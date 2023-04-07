İstanbul'da dehşet: İş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı!

Arnavutköy'de aynı fabrikada çalıştığı ve husumetli olduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobil ile önünü kesen M.H.ve yanındaki S.H., Ayhan Ö.'yü tekme yumruk ve sopayla darbettikten sonra bıçakladı. Ayhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken, M.H. yanındaki kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:05
İstanbul'da dehşet: İş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı!
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Hadımköy'de 3 Nisan Pazartesi günü M.H. aynı fabrikada çalıştığı ve arasında husumet bulunduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önünü kesti. Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H. , Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darbetti.  

Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı.  Ayhan Ö.  polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yaralandığını söyledi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı anları ise  güvenlik kamerasıyla kaydedildi. 

TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ayhan Ö'yü bıçaklayan iki kişiden M.H'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

M.H çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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