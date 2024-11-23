İş arkadaşını bıçakladı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla iş arkadaşını yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İş arkadaşı oldukları öğrenilen A.E.E. ve M.Y.B. arasında çıkan tartışma bir anda alevlenince çevredekilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. A.E.E., yanında taşıdığı bıçakla iş arkadaşı M.Y.B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, A.E.E.’nin yanındaki kişiler tarafından uzun süre sakinleştirilemediği görüldü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası başlattıkları takip sonucu A.E.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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