İş Bankası Kültür Yayınları’ndan Sait Faik Abasıyanık için anlamlı karar
Sait Faik Abasıyanık’ın eserleri 1 Ocak 2025 itibarıyla telifsiz oldu. İş Bankası Kültür Yayınları, gelirlerin Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanmaya devam edeceğini açıkladı.
Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telif hakları, 1 Ocak 2025 itibarıyla serbest kaldı.
2011 yılından bu yana yazarın eserlerinin telif haklarını elinde bulunduran İş Bankası Kültür Yayınları, yaptığı açıklamayla, önemli bir karar aldıklarını duyurdu.
Yayınevi, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra da Sait Faik’in eserlerinden elde edilecek gelirlerin tamamını, büyük yazarın vasiyetine uygun şekilde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamaya devam edeceklerini bildirdi.
Yayınevinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yazarımızın anısına saygı amacıyla ve vasiyetine uygun olarak, satışı yapılacak tüm kitaplarından elde edilecek gelirden Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapılmasına karar verilmiştir."
2011 yılından beri yayınevimiz uhdesinde bulunan, Türk edebiyatının köşe taşlarından Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin telif hakları, 1.1.2025 tarihinde serbest kalmıştır.— İş Kültür (@iskultur) January 4, 2025
Yayınevi olarak, 1.1.2025 tarihinden sonra da, yazarımızın satışı yapılacak tüm kitaplarından elde… pic.twitter.com/9yP4XMC9UU
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