İş Bankası Kültür Yayınları’ndan Sait Faik Abasıyanık için anlamlı karar

Sait Faik Abasıyanık’ın eserleri 1 Ocak 2025 itibarıyla telifsiz oldu. İş Bankası Kültür Yayınları, gelirlerin Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanmaya devam edeceğini açıkladı.

İş Bankası Kültür Yayınları’ndan Sait Faik Abasıyanık için anlamlı karar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 10:29

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telif hakları, 1 Ocak 2025 itibarıyla serbest kaldı.

2011 yılından bu yana yazarın eserlerinin telif haklarını elinde bulunduran İş Bankası Kültür Yayınları, yaptığı açıklamayla, önemli bir karar aldıklarını duyurdu.

Yayınevi, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra da Sait Faik’in eserlerinden elde edilecek gelirlerin tamamını, büyük yazarın vasiyetine uygun şekilde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Yayınevinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yazarımızın anısına saygı amacıyla ve vasiyetine uygun olarak, satışı yapılacak tüm kitaplarından elde edilecek gelirden Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapılmasına karar verilmiştir."



Etiketler: #Sait Faik Abasıyanık #Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
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