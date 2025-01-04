İş Bankası Kültür Yayınları’ndan Sait Faik Abasıyanık için anlamlı karar

Yayınlanma: 04.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 04.01.2025 - 10:29

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telif hakları, 1 Ocak 2025 itibarıyla serbest kaldı.



2011 yılından bu yana yazarın eserlerinin telif haklarını elinde bulunduran İş Bankası Kültür Yayınları, yaptığı açıklamayla, önemli bir karar aldıklarını duyurdu.

Yayınevi, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra da Sait Faik’in eserlerinden elde edilecek gelirlerin tamamını, büyük yazarın vasiyetine uygun şekilde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Yayınevinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yazarımızın anısına saygı amacıyla ve vasiyetine uygun olarak, satışı yapılacak tüm kitaplarından elde edilecek gelirden Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapılmasına karar verilmiştir."





