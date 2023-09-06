İş Bankası ve TÜDAV deniz çayırlarını koruma altına aldı: Marmara Denizi’ne hayat öpücüğü

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

Oksijen ürettiği için denizlerin akciğeri olarak da tanımlanıyor. 1 metrekaresi günde 14 litre oksijen üretiyor. 1 hektarı ise yılda 1024 ton karbon tutabiliyor. Ancak kirlilik, evsel ve endüstriyel atıklar, kıyılardaki bilinçsiz yapılaşma ve konuyla ilgili farkındalık eksikliği nedeniyle günümüzde oldukça azalmış durumda.

Türkiye İş Bankası, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ile önemli bir proje başlattı. “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesinde Marmara Denizi’nin akciğeri niteliğindeki son deniz çayırları alanlarının haritalandırılarak temizlenmesi ve korunması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün katılımıyla düzenlenen toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı

Yalçın, “Denizlerimizin geleceği için deniz çayırlarının korunması özelinde beraberce çok önemli bir yolculuğa çıktık. Projenin kamuoyunu bilinçlendirme hedefi de var. İlk ve ortaöğretim seviyesinde 30 okulda farkındalık eğitimleri vereceğiz. Marmara’da kalan son deniz çayırlarını korumak gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz ve bunu yapmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

TÜDAV Başkanı Öztürk ise “Posidonia oceanica deniz zemininde sık çayırlar oluşturarak birçok canlıyı üzerinde barındırır; korunma, yumurtlama ve üreme noktasında da birçok canlıya ev sahipliği yapar. Karbon tutma özellikleri sayesinde ise iklim değişikliğiyle mücadele eder” diye konuştu. Öztürk “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesiyle Erdek, Paşalimanı Adası’nda deniz çayırlarının bulunduğu alanın sınırlarının belirleneceğini ve haritalanacağını aktardı.