Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:48

Güncelleme: 26.05.2023 - 12:03

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yürütülen soruşturma çerçevesinde, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarında çok sayıda yurttaşın çeşitli yöntem ve tekniklerle yüksek miktarlarla dolandırıldığı belirlendi.

Çalışmalar çerçevesinde onlarca hesap, doküman, dijital materyal, banka hesapları, cep telefonları ve kamera görüntülerini inceleyerek analiz eden ekipler, dolandırıcılık olayına karışan şahısların suç işlemek amacıyla kurulan örgütün mensupları olduklarını belirlerken, örgüt liderince verilen talimatlara ve görevlendirmeye göre organize hareket ettikleri, ofis olarak kullandıkları ikametlerde kısa süreli kaldıkları, teknik ekipmanlar kullanarak planlı-vardiyalı çalışma sistemiyle ofis olarak nitelendirdikleri örgüt evlerinde dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Zanlıların ayrıca internet üzerinden kendi düzenledikleri link ve jigolo, oto alım satım, bahis siteleri ve telefon üzerinden birçok mağdurdan hile ile şuana kadar tespiti yapılan 75 milyon lira maddi kazanç elde ettikleri ve suçtan elde ettikleri gelirleri de başka hesaplara transfer ettikleri, bir kısmını ise kripto paraya çevirdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, Tarsus’ta 20, Çamlıyayla’da 1, Muğla’da 1, Edirne’de 1 adres olmak üzere toplam 23 adreste 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda banka kartları, cep telefonu, bilgisayar, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

FARKLI DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ KULLANMIŞLAR

Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin dolandırıcılık olaylarında farklı yöntemler kullandıkları tespit edildi.

Bu çerçevede; gönderilen URL adreslerini açan müştekilerin kullandığı instagram hesabına ait bilgilerin şüpheli şahısların eline geçtiği, ele geçirilen müştekilere ait instagram hesapları ile ’forex yatırım, bitcoin yatırım’ kolay yoldan çok para kazanma vaatleriyle müştekileri dolandırdıkları belirlendi.

Şüpheli şahısların genellikle işsiz, öğrenci gibi paraya ihtiyacı olan şahıslardan banka kartlarını kiraladığı tespit edilirken, ayrıca şüphelilerin, müştekiye kazancının olduğunu belirtir bildirimler göndermeye başladığı, ücret yatırması gerektiğinin bildirildiği, yoksa parasının askıda kalacağına inandırarak daha fazla para yatırması sağlandığı saptandı.

Bir başka yöntemde ise şüphelilerin farklı yollarla açılmış instagram hesaplarında jigolo siteleri linklerini paylaştıkları, bu sitelere üye olan şahıslara isimlerini vermemek koşulu ile para talebinde bulundukları belirlenirken, ayrıca sahte araç kiralama siteleri üzerinden para talebinde bulundukları kaydedildi.

Bir çoğunun çok sayıda dolandırıcılık, tehdit, kasten yaralama ve hakaret suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen zanlılarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.