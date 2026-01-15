İş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirmişler... Kocaeli ve Iğdır'da 'fuhuş' operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 09:37:00
DHA
Kocaeli ve Iğdır’da düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Tehdit ve şantajla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 kadın kurtarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan’dan iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirilen kadınların tehdit ve şantajla fuhşa zorlandığını tespit etti.

Suç örgütüne yönelik 10 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonda Kocaeli’nde 7, Iğdır’da ise 1 şüpheli yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklandı.

İlgili Konular: #kocaeli #Operasyon #fuhuş #Iğdır