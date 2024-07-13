İş cinayetlerine soruşturma yok

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iktidarın temelini 2019’da attığı ve yapımı yılan hikâyesine dönen Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinde 21 Mart’ta yaşanan göçüğü Meclis gündemine taşıdı. Çerkezköy şantiyesinde meydana gelen göçük sonucu iki işçinin kurtarılamadığını belirten Yazgan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na verdiği yazılı soru önergesinde olayla ilgili idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Önergeye aylar sonra yanıt veren Uraloğlu, “Projede iş güvenliği konusunda ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemler alınmıştır. İş güvenliği planının uygulanması ve can güvenliğinin sağlanması için alınan bu önlemler düzenli olarak denetlenmiştir” dedi. Uraloğlu, olayla ilgili mahkeme sürecinin sürdüğünü, bu nedenle bakanlık tarafından soruşturma açılmadığını söyledi. Aldığı yanıta tepki gösteren Yazgan, “Bu yanıt, bakanlığın iş güvenliğine verdiği önemi gözler önüne seriyor. Bir idari soruşturma bile başlatmamışlar. Bakanlık, iş cinayetinin neden gerçekleştiğini öğrenmek için mahkemeyi beklemek zorunda. Kendi eksiklerini görüp kusurluları tespit etmek gibi bir niyetleri yok. Başka kaza riskleri halen bulunuyor. Can bu kadar mı kıymetsiz?” dedi.