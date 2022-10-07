İş dünyası ‘Ticaret Köprüsü’nde bir araya geldi
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Ticaret Köprüsü, iş dünyasının paydaşlarını bir araya getirdi. Pandemi sonrası EGİAD tarafından bu yıl 8.’si gerçekleştirilen organizasyona, genç iş insanları yoğun ilgi gösterdi.
İş dünyasında çalışma ağı konusunda doğru uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi amacıyla Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından kurulan Ticaret Köprüsü’nün sekizincisi ESKEM EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde gerçekleşti.
Türkiye’de girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunan organizasyona 100’e yakın iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi. İş dünyasının birbiriyle tanıştığı ve iş bağlantısı kurduğu toplantıya önem verdiklerini vurgulayan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Günümüzde iyi bir network’ü olmayan bir girişimci ve yatırımcının iş hayatında hayatta kalması mümkün değil. İstesek de istemesek de çevremiz hem başarımızı hem de hayat kalitemizi etkiliyor. Bu yüzden kimi tanıdığımız, kimle bağ kurduğumuz hayati derecede önemli. Ben bu anlamda bugün EGİAD’ın değerli üyelerinin yanında yer almaktan dolayı kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Bugün belki masanızda karşınıza oturan kişi, bugün tanışacağınız arkadaşınız, iş partneriniz, iş ortağınız, sevdiğiniz bir dostunuz, yakın bir arkadaşınız olacak. Bugün burada kurulacak beraberliklerle de EGİAD geleceği sizlerin omuzlarında yükselecek.” dedi.
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