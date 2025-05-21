İş güvenliği tehlike sınıfı değişti: Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile bazı sektörlerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tehlike sınıfları yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre kara, deniz ve hava yoluyla yapılan kurye faaliyetleri (postacılık ve gıda dağıtımı hariç), "az tehlikeli" sınıftan "tehlikeli" sınıfa çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte kuryelik, iş güvenliği açısından daha yüksek risk grubuna alınmış oldu.

Aynı tebliğ kapsamında, askeri hava taşıtları ve uzay araçlarının onarım ve bakımı, önceki sınıflandırmada yer alan "çok tehlikeli" kategorisinden "tehlikeli" sınıfa düşürüldü.

Gıda sektöründe de bir değişiklik yapıldı. Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri ürünlerin imalatı (doldurulmuş veya dondurulmuş olanlar dahil) artık “tehlikeli” sınıfta yer alacak. Bu üretim alanı da daha önce “az tehlikeli” sınıfındaydı.

Tebliğin hükümleri bugünden itibaren yürürlüğe girerken, uygulama sürecini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütecek.