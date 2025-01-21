İş Güvenliği Uzmanı Sarı'dan yangın faciasına ilişkin açıklama: 'Tek sorumlusu Turizm Bakanı'dır'
İş Güvenliği Uzmanı Suat Sarı, Kartalkaya'da yaşanan faciaya ilişkin açıklamada bulundu. Sarı, "Bugünkü yangının sorumlusu turizm bakanıdır" dedi.
Bolu Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın faciasında 66 can kaybı yaşandı. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Suat Sarı, ihmale dikkat çekti.
Sarı, şu açıklamalarda bulundu:
"BUGÜNKÜ YANGININ SORUMLUSU TURİZM BAKANIDIR.
Niye mi?
Yüksek lisansımı İş sağlığı ve güvenliği alanında yaptım .
Onlarca saat yurtiçi ve yurtdışında yangın eğitimi aldım.
Tespitlerim..
1- Bu kapasitedeki otellerde çift yangın merdiveni olmalı
2- Tüm otel ve koridorlar ile mutfaklar; Yangın su söndürmeli alarm sensörleri ile teçhiz edilmeli.
3- Otelin afet birimi olmalı. Periyodik yangın eğitimi almalı ve tatbikat yapmalı
4-Oteller bölgesinde tam teçhizatlı bir bir itfaiye birimi kurulmalı. Bir saat 20 dk uzaktaki itfaiye gelene kadar ölü sayısı yükseldi.
5- Otelin önü itfaiye müdahale kolaylığı için özel araç parkları ile dolmamalı
6- Bakanlık iskan ve ruhsat verirken uluslararası yangın güvenliği denetimlerini yapmalı
7- Mutfak bacaları kurum birikme riskine karşı 6 ayda bir temizlenmeli
8- Dış yüzey kaplaması ahşap, çatı kaplaması yanıcı madde ile yapılmamalı
Bu 8 madde yapılmayınca 66 canı yitirdik.
Dolayısı ile bunun sorumlusu Sayın Bakandır.
Almanya -İsviçre-Fransa kayak merkezlerinde yangın güvenliği kontrolü her yıl yapılır . Sigorta kuruluşları bu kontrollerin yapılmadığı otelleri sigorta etmez.
Bu oteli kim nasıl sigorta etti?
Bu konuda belediyelerde ve bakanlıkta ne kadar yangın teknisyeni- yangın mühendisi- İSG uzmanı var?"
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