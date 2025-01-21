İş Güvenliği Uzmanı Sarı'dan yangın faciasına ilişkin açıklama: 'Tek sorumlusu Turizm Bakanı'dır'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:46

Güncelleme: 21.01.2025 - 17:46

Bolu Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın faciasında 66 can kaybı yaşandı. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Suat Sarı, ihmale dikkat çekti.

Sarı, şu açıklamalarda bulundu:

"BUGÜNKÜ YANGININ SORUMLUSU TURİZM BAKANIDIR.

Niye mi?

Yüksek lisansımı İş sağlığı ve güvenliği alanında yaptım .

Onlarca saat yurtiçi ve yurtdışında yangın eğitimi aldım.

Tespitlerim..

1- Bu kapasitedeki otellerde çift yangın merdiveni olmalı

2- Tüm otel ve koridorlar ile mutfaklar; Yangın su söndürmeli alarm sensörleri ile teçhiz edilmeli.

3- Otelin afet birimi olmalı. Periyodik yangın eğitimi almalı ve tatbikat yapmalı

4-Oteller bölgesinde tam teçhizatlı bir bir itfaiye birimi kurulmalı. Bir saat 20 dk uzaktaki itfaiye gelene kadar ölü sayısı yükseldi.

5- Otelin önü itfaiye müdahale kolaylığı için özel araç parkları ile dolmamalı

6- Bakanlık iskan ve ruhsat verirken uluslararası yangın güvenliği denetimlerini yapmalı

7- Mutfak bacaları kurum birikme riskine karşı 6 ayda bir temizlenmeli

8- Dış yüzey kaplaması ahşap, çatı kaplaması yanıcı madde ile yapılmamalı

Bu 8 madde yapılmayınca 66 canı yitirdik.

Dolayısı ile bunun sorumlusu Sayın Bakandır.

Almanya -İsviçre-Fransa kayak merkezlerinde yangın güvenliği kontrolü her yıl yapılır . Sigorta kuruluşları bu kontrollerin yapılmadığı otelleri sigorta etmez.

Bu oteli kim nasıl sigorta etti?

Bu konuda belediyelerde ve bakanlıkta ne kadar yangın teknisyeni- yangın mühendisi- İSG uzmanı var?"