İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
Sosyal medyada yüksek kazançlı iş ilanları paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada yüksek kazançlı iş ilanı paylaşarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin ilana başvuranlara, yurt dışından banka hesaplarına gelecek olan parayı kendilerine getirmeleri karşılığında paranın yüzde 10'unu vereceklerini söylediği öğrenildi.
Teklifi kabul edenlerin yanına parayı almaya giderken silahlı koruma verilirken, paranın yüzde 10'unu çeken kişilere bıraktıkları belirlendi.
AYNI YÖNTEMLE 20 MİLYONLUK VURGUN
Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan baskında liderliğini Ertan E.M.'nin yaptığı 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında paralarının yatırıldığı hesap sahiplerinin de bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 20 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
- Düğün alışverişi dönüşü feci kaza!
- Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme
- Olta balıkçısı 'yer kavgasında' öldürüldü
- 'İktidar tasarrufu yetişkin hasta bezinde buldu'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Alevler otele sıçradı!
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti