İş insanı aracında katledilmiş halde bulundu!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında yurttaşlar, otomobili kapısı açık şekilde görünce durumu jandarmaya bildirdi.

OTOMOBİLİN ARKA KOLTUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Bölgeye giden jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin arka koltuğunda Kapaklı ve Çerkezköy'de vinç işletmeciliği yapan iş insanı Mesut Uyumaz’ı öldürülmüş halde buldu.

İncelemede Uyumaz'ın göğüs, boyun ve çene kısmından tabanca ile 4 kurşunla vurulduğu belirlendi.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. 24 güvenlik kamerasından alınan görüntülerde cinayet şüphelisinin Orhan Aybaş, olduğu tespit edildi. Aybaş, otogarda otomobil beklediği sırada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Aybaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aybaş'ın ifadesinde Mesut Uyumaz'ın kendisini arayarak, bulduğu bir arsayı ortak olarak alabileceklerini söylemesi üzerine buluştuklarını söyledi.

Uyumaz ile buluştuklarını belirten Aybaş, "Buluştuğumuzda bana vincimi satıp arsayı almamızı istedi. Arsayı satan kişilerin de geleceğini söyledi. Bu arada benim enseme silah dayadı ve 'Satacaksın vinci, vereceksin' diye bağırmaya başladı. Ben de bir anlık refleksle silahı elime geçirdim. O aracına doğru kaçtı, ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.