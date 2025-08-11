Cumhuriyet Gazetesi Logo
İş insanı Avşa Adası’nda trafik kazasında hayatını kaybetti

11.08.2025 21:05:00
İHA
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda meydana gelen trafik kazasında iş insanı Ali Ümit hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 06.00 sularında Avşa Adası'nda meydana geldi. Tanz Turizm İşletmeleri'nin sahibi Ali Ümit'in kullandığı araç yolda takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali Ümit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ümit'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ali Ümit Avşa Adası'nda uzun yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösteriyordu.

 

 

 

Ali Ümit'in cenazesinin 12 Ağustos Salı günü ikindi namazını müteakip Avşa Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

İlgili Konular: #trafik kazası #Avşa Adası