İş insanı Ersin Arıoğlu yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:52

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 12:52

Müteahhitlik firması Yapı Merkezi’nin Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti. Arıoğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kılınacak öğle namazı sonrası, Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

ERSİN ARIOĞLU KİMDİR?

1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Arıoğlu, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatına devam etti.

Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi kurdu. İktidara yakınlığıyla bilinen Yapı Merkezi, TOGG fabrikası, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri hayata geçiren şirket olarak biliniyor.

Milletvekili seçildi

Arıoğlu, Kasım 2002'de CHP'den İstanbul milletvekili olarak seçildi. Öte yandan Arıoğlu, 2011 yılından bugüne dek Türkiye Müteahhitler Birliği Danışma Kurulu üyesi ve etik kurulu üyesi ve etik kurulu başkanlığı görevini sürdü.