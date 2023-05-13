İş insanı Hatay'da depremzedeler için sinema salonu kurdu
İş insanı Maks Gerşon, Hatay'da çadır kentte kalan depremzedeler için sinema salonu kurdu. Sinema salonu çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri ve aynı zamanda sinema keyfi yaşayabilmeleri için tasarlandı.
İş insanı Maks Gerşon Hatay'da çadır kentte depremzedeler için sinema salonu kurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçici olarak çadır kentlere yerleştirilen vatandaşlara yönelik moral etkinlikleri düzenleniyor. Depremzedelere yönelik Hatay'da bir çadır kente sinema salonu kuruldu. Projeksiyon cihazı, yansıtıcı perde ve patlamış mısır makinesi ile donatılan sinema alanı, çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri ve aynı zamanda sinema keyfi yaşayabilmeleri için tasarlandı.
İş insanı Gerşon, depremzedelerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ve özellikle çocukların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Deprem sonrası yaşam şartları çok zorlaştı. Bu nedenle depremzedelerin yaşamını bir nebze olsun kolaylaştırmak için çeşitli yardım çalışmaları yapıyoruz. Bu sinema salonu da çocukların hem eğitimlerine devam edebilmeleri hem de sıkıntılarını bir nebze olsun unutmaları için düşünüldü."
Sinema salonu, Hatay'daki çadır kentte kalan depremzedeler tarafından ilgi gördü. Çocuklar, projeksiyon cihazı ve yansıtıcı perde sayesinde filmler izleyerek, hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buldu. Patlamış mısır ise depremzede çocukların kendilerini sinema salonunda hissetmesini sağladı. Depremzedeler ise, bu tür moral kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını ve bu tür yardımların kendilerini mutlu ettiğini belirttiler.
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