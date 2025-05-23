İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiası: Gözaltı sayısı 3'e yükseldi!

İstanbul'da dün akşam saatlerinde iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı. İddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

EMİNE KIRAÇ'TAN AÇIKLAMA

İddialar üzerine İnan Kıraç'ın eşi Emine Kıraç'tan da bir açıklama geldi. Açıklama şöyle:

"22.05.2025 tarihinde saat 14.00 sularında, eşim Sn. İnan Kıraç'a, Koç Üniversitesi Hastanesinde refakat ederken, hakkımda verilen uzaklaştırma kararı gereği, hastaneden ayrılmak zorunda kaldım ve kendi evime geçtim.

Akşam saatlerinde, Sayın İnan Kıraç'ı hastaneden kaçırdığım iddiası ile, hakkımda haberler yapılmıştır.

İddialar gerçek dışıdır. İlgili hastanenin açıklamasından da anlaşıldığı üzere, İnan Bey, iki yardımcısı ile birlikte dinlenmek için evine geçmiştir.

Hakkımda yapılan yalan haber ve iftiralar ile ilgili gerekli yasal süreç, ayrıca işletilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipleri olaya karıştığı iddia edilen A.Ş. isimli kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında araç sürücüsü B.C., olayda rol alan A.Ş. ve K.İ. adlı 3 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade verdiği öğrenildi. Şüphelilerin bugün gün içinde soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Sürücü B.C.’nin polise verdiği ifadede olaydan haberinin olmadığını, aracı sonradan kendisine bıraktıklarını söylediği öğrenildi. Kıraç’ın bir süre şehir içinde dolaştırıldığı ve daha mevcut ikametine bırakıldığı aktarıldı. Kıraç’ın evde vasilere teslim edildiği öğrenildi.