İş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Yayınlanma: 17.07.2024 - 07:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 07:01

Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybeden şahsın iş insanı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



