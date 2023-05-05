İş insanına ofisinde silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.05.2023 - 09:07

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:15

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak’ta bulunan bir fabrikada, akşam saatlerinde 60 yaşındaki iş insanı Mehmet Şen ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra silahlı saldırıyla uğradı.

KURTARILAMADI

Saldırı sonucunda yaralanan Şen, sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işadamı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan her yerde aranıyor. Saldırının henüz neden gerçekleştiği ise bilinmiyor.