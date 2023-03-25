92 imza toplayabilen Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan'dan 'ofis' teşekkürü

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 07:31

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 07:31

Cumhurbaşkanı aday adaylığı için imza toplayan 10 isimden biri olan Davut Turan, bu süreçte Ankara'da ofisini kullandığı iş insanına teşekkür videosu çekti.

"OFİSİNİ KULLANDIK"

Turan videoda "Sayın Aydın Çapkan beyin ofisini kullandık Ankara'da. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı" ifadelerini kullandı.

Davut Turan, önceki gün yapılan açıklamaya göre topladığı 92 imza ile aday adayları arasında son sırada bulunuyor.

Cumhurbaşkanı aday adayı Davut TURAN

Sn Aydın ÇAPKAN Beyin ofisini kullandık ankarada. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. pic.twitter.com/d1kmsv7bho — Davut Turan (@DavutTuran7221) March 24, 2023

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan Davut Turan, aday olmasının Allah tarafından kendisine bildirildiğini ifade ederek; "Ben Allah'ın elçisiyim" demişti.