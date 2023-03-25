92 imza toplayabilen Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan'dan 'ofis' teşekkürü
Cumhurbaşkanı aday adaylığı için imza toplayan Davut Turan, Ankara'da ofisini kullandığı iş insanına bir videoyla teşekkür etti. Turan'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı aday adaylığı için imza toplayan 10 isimden biri olan Davut Turan, bu süreçte Ankara'da ofisini kullandığı iş insanına teşekkür videosu çekti.
"OFİSİNİ KULLANDIK"
Turan videoda "Sayın Aydın Çapkan beyin ofisini kullandık Ankara'da. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı" ifadelerini kullandı.
Davut Turan, önceki gün yapılan açıklamaya göre topladığı 92 imza ile aday adayları arasında son sırada bulunuyor.
Cumhurbaşkanı aday adayı Davut TURAN— Davut Turan (@DavutTuran7221) March 24, 2023
Sn Aydın ÇAPKAN Beyin ofisini kullandık ankarada. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. pic.twitter.com/d1kmsv7bho
NE OLMUŞTU?
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan Davut Turan, aday olmasının Allah tarafından kendisine bildirildiğini ifade ederek; "Ben Allah'ın elçisiyim" demişti.
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