92 imza toplayabilen Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan'dan 'ofis' teşekkürü

Cumhurbaşkanı aday adaylığı için imza toplayan Davut Turan, Ankara'da ofisini kullandığı iş insanına bir videoyla teşekkür etti. Turan'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 07:31
92 imza toplayabilen Cumhurbaşkanı adayı Davut Turan'dan 'ofis' teşekkürü
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Cumhurbaşkanı aday adaylığı için imza toplayan 10 isimden biri olan Davut Turan, bu süreçte Ankara'da ofisini kullandığı iş insanına teşekkür videosu çekti.  

"OFİSİNİ KULLANDIK"

Turan videoda "Sayın Aydın Çapkan beyin ofisini kullandık Ankara'da. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı" ifadelerini kullandı.

Davut Turan, önceki gün yapılan açıklamaya göre topladığı 92 imza ile aday adayları arasında son sırada bulunuyor. 

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan Davut Turan, aday olmasının Allah tarafından kendisine bildirildiğini ifade ederek; "Ben Allah'ın elçisiyim" demişti.


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