İş insanları Cumhuriyet Balosu’nda buluştu

Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:12

Güncelleme: 02.11.2024 - 11:12

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED), kuruluşunun 20’nci, Cumhuriyet'in de 101’nci yılını sanayici ve iş insanlarını buluşturan Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Federasyon Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye’nin dijital dönüşümü kaçırması durumunda saplandığı orta gelir tuzağından alt gelire doğru düşeceği uyarısında bulundu.

TUSAŞ saldırısı nedeniyle ertelenen Cumhuriyet Balosu’na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran’ın yanı sıra federasyonu oluşturan derneklerin yöneticileri, üyeleri, sanayici ve işadamları katıldı. Açılış konuşmasını İÇASİFED Genel Başkan Yardımcısı Canan Karalar Yüksel yaptı. Yüksel, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla ihracat yapmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Federasyon Başkanı Süleyman Ekinci ise bazı ülkeler için sıradan bir olgu olan Cumhuriyetin Türkiye için çok farklı anlam taşıdığını bildirdi. “Cumhuriyet bizim için fazilettir” diyen Ekinci, Cumhuriyetin Isparta’nın köyünden çıkıp gelen Süleyman Demirel ile kolej mezunu Bülent Ecevit’e eşit fırsatlar sunduğunu söyledi. İş dünyasının yaşadığı sorunlara da değinen Süleyman Ekinci, bugün mavi ve beyaz yakalı eleman sorununun öne çıktığını, ne okulda ne eğitimde olan ve “ev genci” olarak tabir edilen bir sosyal kategorinin oluştuğunu belirterek “Bugün 10 milyona yakın işsiz varken biz neden sanayide çalışacak eleman bulamıyoruz. Biz neden planlama yapamıyoruz? Hepimizin bu soruya bir cevap vermesi gerekir” dedi ve ithal insanlarla Türkiye’nin istihdam açığının kapatılamayacağını belirtti.

Verginin tabana yayılmasını, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınmasını istediklerini belirten vergi ve gelir adaletinin olmadığı yerde sosyal adaletin de sağlanamayacağına dikkat çekti.

2 yılda bir çıkarılan yapılandırma, stok affı, vergi affı gibi uygulamaların alışkanlık haline geldiğini, bu nedenle basiretli iş insanlarının da vergilerini düzenli ödemekten kaçındığını ifade eden Ekinci, Türkiye’nin endüstri devrimini kaçırdığını, ancak dijital dönüşümü kaçırması halinde saplandığı orta gelir tuzağından çıkmak bir yana daha alt lige düşeceğini söyledi. Ekinci, “Bu ülkenin mevcut potansiyeline karşılık Şampiyonlar liginde olmamasına itirazım var. Bu işsizliğe, bu vergi adaletsizliğine itirazım var” dedi.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise Cumhuriyet'in en temel kazanımlarından birisinin hukukun üstünlüğü olduğunu ve bunun korunması gerektiğini bildirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise gecenin açılış konuşmasını bir kadının yapmasını çok anlamlı bulduğunu belirtirken, Cumhuriyet kutlamasını en çok Ankara’nın hak ettiğini, Ankara’nın Cumhuriyet’i kuran kent olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Faruk Köylüoğlu, konuşma yaptı.

Grup EDDA’nın sahne aldığı baloda Yenimahalle Belediyesi Turizm ve Halk Bilimi Spor Kulübü ve TUBİL oyuncuları sahne aldı ve Atatürk’ün sevdiği müzikler eşliğinde tango, vals ve zeybek gösterisi sundu. Baloda, ünlü sanatçı Serenad Bağcan da en güzel eserlerini Cumhuriyet için seslendirdi.