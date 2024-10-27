Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oluyor!
Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan Mario Balotelli'nin, pazartesi günü Genoa için sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.
Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Mario Balotelli, Genoa'ya imza atıyor.
34 yaşındaki golcü futbolcuyu bir süredir Genoa'ya yazan İtalyan medyası, bu kez Balotelli'nin pazartesi günü Genoa için sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Genoa, Balotelli için sağlık kontrolü planladı ve golcü futbolcu, pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek.
"KESİNLİKLE BİZE UYGUN"
Genoa Teknik Direktörü Alberto Gilardino, Lazio maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Balotelli konusunda gelen sorunun ardından, "Kesinlikle bize uygun bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Balotelli'nin sağlık kontrollerinin ardından Genoa ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
İtalyan medyası daha önce, Genoa'nın Balotelli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağını ve deneyimli golcünün Genoa'dan 250-300 bin Euro ücret ile bonuslar kazanacağını duyurmuştu.
3 YIL SONRA GERİ DÖNECEK
Mario Balotelli, Genoa ile sözleşme imzalaması durumunda 3 yıl sonra İtalya'ya geri dönecek. 34 yaşındaki futbolcu, ülkesi İtalya'da son olarak 2021 yılında Monza formasını giymişti.
Adana Demirspor'da geçen sezon 16 maçta süre bulan Balotelli, 7 kez gol sevinci yaşamıştı.
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