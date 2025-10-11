İş insanlarına sohbet imamlığı yapıyordu: FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı!

2016 yılında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ terör örgütünün il yapılanmasında yer aldığı, iş insanlarına yönelik sohbet imamlığı ve bölge sorumluluğu yaptığı, ayrıca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Osmaniye Girişimci İş Adamları Derneği (OGİAD)’da genel sekreter olarak görev aldığı tespit edilen S.Ç. hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Uzun süredir firari olan şüpheli, sahte kimlik kullanarak yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Osmaniye’ye getirilerek adli mercilere sevk edildi.

S.Ç., çıkarıldığı Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.