Cumhuriyet Gazetesi Logo
İş insanlarına sohbet imamlığı yapıyordu: FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı!

İş insanlarına sohbet imamlığı yapıyordu: FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı!

11.10.2025 12:14:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İş insanlarına sohbet imamlığı yapıyordu: FETÖ zanlısı sahte kimlikle yakalandı!

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün Osmaniye il yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve 9 yıldır firari olarak aranan S.Ç. adlı şahıs yakalandı.

2016 yılında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ terör örgütünün il yapılanmasında yer aldığı, iş insanlarına yönelik sohbet imamlığı ve bölge sorumluluğu yaptığı, ayrıca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Osmaniye Girişimci İş Adamları Derneği (OGİAD)’da genel sekreter olarak görev aldığı tespit edilen S.Ç. hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Uzun süredir firari olan şüpheli, sahte kimlik kullanarak yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Osmaniye’ye getirilerek adli mercilere sevk edildi.

S.Ç., çıkarıldığı Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

İlgili Konular: #fetö #osmaniye #hükümlü #sahte kimlik

İlgili Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu... FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu... FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı! FETÖ terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce yargılanan 6 şüphelinin örgütsel faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi ve yeniden gözaltı kararı verildi.
FETÖ'den aranıyordu... Akraba ziyaretine giderken yakalandı!
FETÖ'den aranıyordu... Akraba ziyaretine giderken yakalandı! FETÖ'den hüküm giyen ve Gaziantep'e geldiği belirlenen İ.B., akraba ziyaretine giderken yakalandı.
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 doktor tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 doktor tutuklandı FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul, Konya ve Mardin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.