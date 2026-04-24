İş Kültür’de Nisan Ayının Yeni Kitapları

HASAN ÂLİ YÜCEL KLASİKLER DİZİSİ

REDBURN

Herman Melville

Çeviren: Zafer Avşar

Amerikan edebiyatının en büyük yazarlarından Herman Melville (1819-1891), Moby Dick, Kâtip Bartleby, Benito Cereno, Billy Budd gibi bugün hepsi birer klasik olan eserler vermesine rağmen yaşarken pek ilgi görmezken, yirminci yüzyılın ilk yarısında âdeta yeniden keşfedildi. Melville’in yarı otobiyografik sayılabilecek eseri Redburn ilk kez 1849’da yayımlandı.

Melville, dördüncü romanı olan Redburn’de, macera tutkusuyla bir yük gemisi mürettebatına katılan genç ve masum bir delikanlının denizde hayatın acımasızlığıyla karşılaşıp “büyümesini” yalın, gerçekçi bir dille anlatır. Sadece deniz yaşamını değil Liverpool ve Londra’nın arka sokaklarındaki hayatı olanca gerçekliğiyle yansıtmasıyla da eşsiz olan Redburn, okurun Melville’in eserlerinde görmeye pek alışık olmadığı hızlı temposu ve trajikomik üslubuyla yazarın en “eğlenceli” eserlerinden biri sayılır.

MODERN KLASİKLER DİZİSİ

BİR AV TRAJEDİSİ

Anton Çehov

Çeviren: Yulva Muhurcişi

Anton Çehov’un gençlik yıllarında kaleme aldığı Bir Av Trajedisi, sakin bir taşra kasabasının gündelik ritminden karanlık suçların gölgesine uzanan çarpıcı bir novella. Rusya’da ilk kez 1884-1885 yıllarında Novosti Dnya gazetesinde tefrika edilen ve Çehov’un metin içinde metin tekniğiyle kurguladığı anlatı, eski bir sorgu hâkimi olan Zinovyev’in gözünden anlatılanlara odaklanır. Zinovyev almış olduğu bir davet üzerine geçmişte deneyimlediği sefahat âlemlerini de düşleyerek arkadaşı Kont Karneyev’in malikânesini ziyaret eder. Çevrede dolaşırlarken karşılarına güzeller güzeli Olga çıkar. Genç kız masumiyeti ve cazibesiyle ahlaki değerlerini çoktan yitirmiş her iki adamı da büyüler. Olga’nın varlığı ve yapmış olduğu seçimler; aşk, tutku ve kıskançlıkla kesişen karmaşık ilişkiler ağına neden olur. Bir av eğlencesinde işlenen korkunç cinayet ise kahramanları kaçınılmaz bir trajediye sürükler.

Anlatısının merkezine karakterlerinin sınıf çatışmalarıyla örülü varoluşsal sorgulamalarını yerleştiren Çehov, olağan bir suç öyküsünü sosyo-psikolojik derinliği olan bir yapıta dönüştürüyor. Pek çok kez sinemaya da uyarlanan Bir Av Trajedisi, genç Çehov’un gelecekte Çehov gerçekçiliği olarak anılacak eşsiz tarzının ilk adımlarından biri olarak okura zamansız bir edebi deneyim vaat ediyor.

BAKİRE İLE ÇİNGENE

D. H. Lawrence

Çeviren: Ferit Burak Aydar

D. H. Lawrence, yirminci yüzyıl başlarında İngiltere kırsalında geçen bu novellasında, aşk, cinsellik, sınıf, özgürlük ve kimlik arayışı temalarını ustalıkla iç içe geçirir. Aristokrasi gücünü kaybetmiş; burjuvazinin yükselişiyle sanayileşme ve kentleşme, geleneksel değerler ve yaşam biçimleri için tehdit oluşturmaya başlamıştır. 1930 yılında yayımlanan Bakire ile Çingene’nin merkezinde, özgürlük arzusuyla ailesine karşı görevleri arasında sıkışıp kalmış orta sınıftan genç bir kızın bu çatışmalı duygularını uzlaştırma çabası yer alır.

Lawrence, ana karakteri Yvette’in kendini tanıma ve dünyadaki yerini bulma yolculuğunda toplumsal normların sınırlayıcı ve hatta boğucu etkisini vurgular. Savunmasız ve kolay incinir, ancak aynı zamanda güçlü bir iradeye sahip olan Yvette saflığı, masumiyeti ve korunma ihtiyacını temsil eder. Onu daha önce hiç tatmadığı duygularla tanıştıran Çingene ise adeta özgürlük, tutku ve isyanın cisimleşmiş halidir. Tıpkı doğa gibi ne yapacağı önceden kestirilemeyen bu gizemli karakter, toplumsal beklentilerden, geleneklerden azade yaşamı ve özgür ruhuyla Yvette’in özlemini çektiği her şeyi kendinde barındırır.

TÜRK EDEBİYATI KLASİKLERİ

GAZANFER PAŞA’NIN BİR İKİNCİSİ

Selim Nüzhet Gerçek

Günümüz Türkçesine Uyarlayan: Hasan Çelik

Gazeteci, yayıncı ve eğitimci Mahmut Celalettin Bey’in oğlu ve Abdülhak Şinasi Hisar’ın kardeşi olan Selim Nüzhet Gerçek, “Ahmet Kâmil” müstearıyla 1922 yılında İleri gazetesinde tefrika edilen Gazanfer Paşa’nın Bir İkincisi romanında aşk, kıskançlık ve intikam unsurlarıyla bezeli meraklı bir detektiflik hikâyesi anlatıyor.

Sarayın başhafiyesi Gazanfer Paşa, masasındaki jurnal ve mektuplar arasında üzerinde “hususi” ibaresi yazılı bir zarf bulur. Bu imzasız mektubu yazan kişi, ısrarla görüşmek istemektedir. Gazanfer Paşa, nihayet bir akşamüzeri bu gizemli kişiyle buluşunca adeta kendisini aynada görmüş gibi irkilir. Bu şaşırtıcı benzerliğiyle Ahmet Şevki Efendi, paşaya dublörü olmayı teklif eder. Teklif Gazanfer Paşa’nın da aklına yatar. Gerekli eğitimler verildikten sonra önemsiz görüşmelere ve akraba ziyaretlerine gönderilen Ahmet Şevki Efendi, rolünü o kadar mükemmel oynar ki Gazanfer Paşa’nın eski sevgilisi Meliha Hanım ile halası Saraylı Hanım bile bu durumu fark edemez. Bu esnada Şevki Efendi ile Meliha Hanım arasında aşk belirir. Bunu öğrenen Gazanfer Paşa, dublörünü Nişantaşı’ndaki konağa çağırır. Görüşme esnasında iki el silah patlar ve ertesi sabah gazetelerde “Nişantaşı Cinayeti” başlığıyla bir haber çıkar. Olay polis için aydınlatılması gereken bir cinayetken, dublörlük sırrını bilen tek kişi Doktor Bedri Paşa içinse bir muammadır: Ölen, dostu Gazanfer Paşa mıdır, yoksa dublörü Ahmet Şevki mi?

ROMANYA MEKTUPLARI

Ahmet Rasim

Günümüz Türkçesine Uyarlayan: Yasin Beyaz

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sırasında kendi sınırları haricindeki Romanya, Galiçya ve Makedonya cepheleri için İttifak Devletleri’ne destek verdi. 1916’nın sonbaharında Osmanlı VI. Kolordusu, Romanya Cephesi’ndeki askeri harekâta katıldı. 6 Aralık 1916’da Bükreş işgal edildi ve Romanya Askeri İdaresi kurularak başına Osman Nizami Paşa getirildi.

Tasvir-i Efkâr gazetesi, Aralık 1916’da Romanya Cephesi’ne yazarı Ahmet Rasim’i gönderdi. Türk gazeteciliğinin ve edebiyatının oldukça üretken ve şöhretli simalarından Ahmet Rasim, Romanya Mektupları’nda Sofya, Varna ve İbrail üzerinden Bükreş’e yaptığı yolculukta uğradığı istasyon ve yerleşim yerlerindeki gözlemlerini, cephe gerisindeki halkın durumunu ve cephe izlenimlerini yalın ve güzel Türkçesiyle aktarıyor.

PERVİN ABLA

Mahmut Yesari

Erken Cumhuriyet döneminin popüler romancılarından Mahmut Yesari’nin kaleme aldığı Çulluk ve Çam Tırtılları’nın ardından Pervin Abla romanı da okuyucularla buluşuyor. 1926’da Yeni Ses gazetesinde tefrika edildikten bir yıl sonra kitaplaştırılan Pervin Abla, bir aşk anlatısıyla birlikte esasında Çanakkale Savaşı’nı, her türlü bireysel ve toplumsal yozlaşmayı ve türedi harp zenginlerini konu ediniyor. Çanakkale Cephesi’nde bulunan yazarın hayatından da izler taşıyan romanda, cephe hattı ve savaşın dehşeti çok canlı tasvirlerle anlatılıyor.

Kalamış’ın masal zamanlarının köşk ve bahçelerinde, sokak ve parklarında geçen neşeli çocukluk ve mektep yıllarında Pervin’in Muzaffer’e olan ilgisi, kendisiyle birlikte gizliden gizliye büyür. Pervin genç yetişkin çağında bu ilginin fark edilmesini beklerken, Muzaffer onun okul arkadaşı Nükhet’e ilgi duyar ve böylece Pervin’in daha da alevlenen aşkı, sessizce ve büyük bir fedakârlıkla derinlere gömülür. Bu esnada Birinci Dünya Savaşı başlar ve Muzaffer, Hukuk Mektebi’nden en yakın arkadaşı Nahit Refik’in aksine bir vatansever olarak Çanakkale Cephesi’ne gider. Askerliğini tamamlamak için İstanbul’a döndüğünde ise Muzaffer’i bambaşka bir hayat ve büyük altüst oluşlar beklemektedir.

KILAVUZ DİZİSİ

ANTROPOSEN

Erle C. Ellis

Çeviren: Hayrullah Doğan

İklim değişikliği, küresel döngülerdeki değişimler, artan kirlilik, fosil yakıtların kullanımı, radyoaktif serpintiler, plastik birikimi, tür istilaları, türlerin kitlesel yok oluşu... Tüm bu göstergeler, Dünya tarihinde insan faaliyetlerinin iklim ve çevre üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu yeni bir çağa girildiğinin işareti sayılıyor. ‘İnsan Çağı’ anlamına gelen Antroposen, insanların Dünya’yı kayaçlarda kalıcı bir kayıt bırakacak kadar köklü bir şekilde değiştirmesi olarak tanımlanıyor.

Onca sağlam kanıta karşın, çağımızı resmi olarak Antroposen şeklinde tanımlama önerisi, akademik dünyanın içinde ve dışında yoğun tartışmalara yol açıyor. Zira bu kavramla gelip dayanılan eşik belki de doğanın anlamı ve insanın doğası hakkında kadim soruların yeni baştan ele alındığı ve kökten değerlendirildiği bir muhasebeyi gerekli kılıyor. Halen süregelen bir tartışma konusu olduğu için, bu kitap, bilimsel bir öneri olarak Antroposen’i anlamak için gerekli temel bilgileri sunarken bu önerinin neden bu kadar büyük bir etki yarattığını da açıklamayı hedefliyor.

İNCELEME – ARAŞTIRMA

MATEMATİKSEL FELSEFEYE GİRİŞ

Bertrand Russell

Çeviren: Ahmet Çevik

Matematik çoğu zaman kendi içinde tutarlı ve kesin bir düşünme alanı olarak kabul edilir. Bu kesinliğin hangi varsayımlar üzerine kurulduğu ise çoğu zaman sorgulanmadan kalır.

Analitik felsefenin kurucu isimlerinden olan İngiliz filozof, mantıkçı ve matematikçi Bertrand Russell, Matematiksel Felsefeye Giriş adlı eserinde bu sessiz zemine odaklanır. Sayı, sonsuzluk, bağıntı ve çıkarım gibi temel kavramların mantıksal yapısını açığa çıkararak matematiğin nasıl işlediğini berraklaştırmayı amaçlar. Kitap boyunca matematik ile mantık arasındaki ilişki, düşünmenin sınırlarını belirleyen yapısal bir mesele olarak ele alınır. Bu bakış, matematiksel bilginin doğasına ilişkin soruları soyut teori tartışmalarının ötesine taşır.

Russell’ın Birinci Dünya Savaşı sırasında, savaş karşıtı tutumu nedeniyle tutuklu bulunduğu Brixton Cezaevi’nde yazdığı Matematiksel Felsefeye Giriş, düşüncenin mantıksal temellerini sorgulamak isteyen her okur için derin bir kavrayış imkânı sunuyor.

İŞ DÜNYASI

PAZARLAMANIN SONU

Carlos Gil

Çeviren: Ümit Şensoy

Sosyal medya giderek sosyal köklerinden uzaklaşarak daha çok bir marka pazarına, bir satış yerine dönüştü. Ve bildiğimiz haliyle pazarlama öldü.

Başarılı bir sosyal medya stratejisti olan Carlos Gil, iletişimin hızla değiştiği çağımızda, bu değişimin paralelinde pazarlamadaki dönüşüme dikkat kesilerek çevrim içi pazarlamayı yakından izliyor. Deneyimlerini açıklıkla paylaşmak üzere yazdığı ve 2020’de American Book Fest En İyi Kitap, NYC Big Book ve Book Authority 2020 En İyi Yeni Kitabı ödüllerini kazanan Pazarlamanın Sonu, çevrim içi dünyada iş yapmak, para kazanmak, takipçi toplamak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde.

DJ Khaled, Kim Kardashian, Ja Rule, Kanye West gibi ünlülerin ve Marriott, Wendy’s, Airbnb gibi kuruluşların deneyimlerinden çıkarılabilecek dersleri de inceleyen Gil, pazarlamaya yaklaşımda devrim niteliğinde yenilikler öneriyor.

Pazarlamanın Sonu markaların, ajansların ve pazarlamacıların günümüz tüketicisine ulaşmada nasıl bir yol haritası takip etmeleri gerektiğini örneklerle anlatıyor.

“Pazarlamanız çöküşte mi? Bu kitabı mutlaka okuyun. Carlos Gil, sadakatin zor bulunur olduğu bir çağda sadık bir topluluk yaratmak için bir strateji ortaya koyuyor.”

- Michael Stelzner, Social Media Examiner’ın kurucusu ve CEO’su

“Carlos Gil, arkadaşı olmaktan gurur duyduğum bir pazarlama vizyoneri. Kitabı alanında bir numara.”

- “Ja Rule” Atkins, rapçi ve girişimci

RİSK YÖNETİMİNİN BAŞARISIZLIĞI – NEDEN BOZULUR VE NASIL DÜZELTİLİR

Douglas W. Hubbard

Çeviren: Hasan Candan

Risk Yönetiminin Başarısızlığı, hangi risk analizi yöntemlerinin işe yaradığını, hangilerinin yaramadığını örneklerle anlatırken aradaki farkın nasıl anlaşılabileceğini de çözümlemelerle ortaya koyuyor. 2008 finansal krizinden hemen önce yazılmaya başlanan kitap, finansal riskler, doğal afetler, endüstri kazaları, ürün güvenliği, teknoloji riskleri, projelerin tamamlanamaması, pandemi, bilgisayar güvenliği gibi akla gelebilecek her türlü riskin yönetimine uygulanabilecek yöntemler öneriyor.

Alanının en saygın uzmanlarından olan Douglas W. Hobbard, sürükleyici ve eğlenceli bir üslupla yazılmış bu kitapta, risk analizi yaklaşımlarının yol açtığı ciddi problemleri gerçek hayattan verdiği örneklerle ele alıyor. Risk Yönetiminin Başarısızlığı, risk yönetimini çok çeşitli alanlara doğru ve sonuç alıcı biçimde uygulayabilmek için vazgeçilmez bir kaynak.

“Sadece geçmişin olaylarına tepki veren risk yönetimi, hiçbir şekilde risk yönetimi değildir.”

- Douglas W. Hubbard

“Risk yönetimi alanında çalışan uzmanlar arasında haklı bir üne sahip olan Douglas Hubbard, bu paha biçilmez kılavuz kitapta, konunun kapsadığı yelpazenin tamamını mercek altına alıyor. Her bölümde okurların ufkunu zenginleştireceği kesin olan değerli katkılar bulunuyor.”

- Peter Julian, Alliance Danışma Grubu Başkanı