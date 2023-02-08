İş makinelerinin deprem bölgesine gönderilmemesine büyük tepki

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:24

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 20:05

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de Akbelen Ormanı savunucularından avukat İsmail Atal, iş makinesi olmadığı için insanların deprem bölgesinde göçük altında yaşamını yitirdiğini belirterek tepki gösterdi.

Akbelen Ormanı’nda olduğunu belirten Atal, "Şu anda Tükiye’de on binlerce insan göçük altında donarak ölüyorlar. Birçok deprem bölgesinden haber geliyor ve insanlar orada iş makinesi, alet, dozer, kepçe olmadığından ölüyorlar. Türkiye’de on binlerce insan göçük altındayken, betonun altında donarak ölürken iş makineleri ve kamyonları burada çalıştırılmaya devam ediyor" dedi.

"SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM"

Atal, "Şu kamyonları, dozerleri deprem bölgesine göndersene orada göçük altında insanlar donarak ölüyor. Bununla mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.