İş yeri deposunda korkutan yangın
Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan Gürpark Norduz Sofrası isimli lokantanın deposunda yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçedeki Gürpark Norduz Sofrası isimli iş yerinin deposunda meydana geldi.
Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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