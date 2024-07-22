İş yerinde 296 kilo skunk ele geçirildi: 1 gözaltı

Diyarbakır'da bir iş yerinde polisin yaptığı aramada 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun, bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:38
İş yerinde 296 kilo skunk ele geçirildi: 1 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesi Aralık Mahallesi'nde, Diyarbakır Bulvarı'ndaki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 592 paket halinde 296 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucu miktarının, 2024'te gerçekleştirilen ev, iş yeri ve depo aramalarında şu ana kadar ele geçirilen en yüksek miktardaki yakalama olduğu öğrenildi. 


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