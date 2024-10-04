İş yerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:21

Güncelleme: 04.10.2024 - 15:21

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede Y.E. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, muhtelif uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Şahsa ait iş yerinde bulunan ve gözaltına alınan Y.E., Y.A. ve M.D. isimli şahıslardan, Y.A. isimli şahsın Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.